Ponti, che passione! "Imperfezioni strutturali A 30 chilometri orari per ridurre le vibrazioni"

BIENTINA

Ponti, che passione! Nel senso di sofferenza, di difficoltà, di problemi. Tanto che su due ponticelli che si trovano lungo il tracciato della provinciale Bientina-Altopascio, nel comune di Bientina, e su un ponte della Cucigliana-Lorenzana, è stato disposto il limite di velocità a 30 chilometri orari per ridurre le vibrazioni e non incidere ulteriormente sulle strutture.

"A partire dal 2022 è stata avviata l’attività di monitoraggio tutta su una serie di ponti sul territorio provinciale per i quali non erano state reperite risorse e programmati interventi – le parole del presidente della Provincia, Massimiliano Angori – Si tratta quindi di ponti monitorati in modo approfondito a distanza di due-tre anni dall’effettuazione della prima ispezione e per i quali è possibile disporre anche un confronto sull’evoluzione dello stato manutentivo. L’approfondimento ha fatto emergere alcune imperfezioni strutturali che hanno determinato limitazioni alla circolazione ai chilometri 4+810 e 5+400 della provinciale 3 con velocità massima di 30 chilometri orari per ridurre la trasmissione di vibrazioni al passaggio dei mezzi, specie quelli più pesanti. Sulla stessa via a breve sarà ripristinata la limitazione di portata per cui è allo studio la determinazione del valore di limitazione".

"Stesso discorso – conclude Angori – per la provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana dove, al chilometro 11+400, è stato istituito analogo provvedimento. I provvedimenti sono stati accompagnati anche da parziali restringimenti di piattaforma e sono ampiamente segnalati per garantire la migliore visibilità della limitazione e il rispetto dell’ordinanza".

gabriele nuti