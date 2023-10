Pontedera, una maratona di donazione di sangue per la sensibilizzazione

Nuovi donatori si incontrano nella sala d’attesa del centro trasfusionale dell’ospedale Lotti di Pontedera con chi questo impegno lo porta avanti da tempo. Per il settimo anno consecutivo si è rinnovato, ieri mattina, il tradizionale appuntamento con la maratona della donazione di sangue organizzata dalla Fratres di Ponsacco. Oltre quaranta donatori si sono alternati per condividere un gesto d’amore semplice quanto fondamentale perché il sangue non si crea in laboratorio ma può soltanto essere donato da un essere umano all’altro. Una giornata all’insegna della sensibilizzazione del tema che comincia la mattina presto con le visite e i prelievi, continua con la messa nel pomeriggio e si conclude con la cena. Un appuntamento per premiare i donatori più assidui e per celebrare i passaggi di testimone e l’ingresso di chi ha donato per la prima volta. Un’iniziativa che oltre a sancire un momento di convivialità nella famiglia Fratres punta a far conoscere il mondo che c’è dietro la donazione di sangue ed emocomponenti.