Pontedera, 2 dicembre 2019 - Allagamenti e forti disagi per il violento temporale che si sta abbattendo su Pontedera. Strade trasformate in fiumi, compreso il corso centrale. Chiusi i sottopassaggii di via Roma e tra via della Stazione Vecchia e via De Gasperi. La situazione è monitorata dalla protezione civile e dalla polizia locale. Il sindaco Matteo Franconi è in questi minuti a capo della macchina che sta gestendo l'emergenza. Non si registrano persone coinvolte negli allagamenti e particolari danni.

