Pontedera, record residenti: "Questa città è viva e attrattiva. Dà fiducia a chi ci vuol abitare"

"Non è una soglia simbolica né una medaglia ma l’effetto di alcune caratteristiche oggettive che le sono proprie: questa città è viva e attrattiva, un luogo dove poter vivere in ragione dei servizi che mette a disposizione, delle opportunità che offre, delle occasioni che consente, dello spirito che la anima". Con queste parole il sindaco di Pontedera Matteo Franconi commenta lo storico traguardo della città che per la prima volta nella sua storia ha superato i 30mila abitanti. Traguardo che già le precedenti amministrazioni, da almeno 20 anni, inseguivano da tempo. Poi però, il crescente e costante aumento dei residenti, si era fermato negli ultimi 3-4 anni, complice anche il rallentamento demografico nazionale, con le culle che si vuotavano mentre gli annunci funebri continuavano ad essere in numero molto superiore. In realtà, anche nel 2023 questo trend è rimasto uguale, ma a far fare il fatidico balzo sopra i 30mila sono state le famiglie che hanno scelto di trasferirsi nella città della Vespa. Ecco i numeri che Palazzo Stefanelli ha da poco ufficializzato: sono 30.070 residenti, di cui 14.833 maschi e 15.237 femmine per un totale di 13.048 nuclei familiari. Lo scorso anno, al 31 dicembre 2022, i residenti erano 29.495 con un saldo negativo (-206) per la differenza tra i nati e i decessi, quest’ultimi in numero maggiore a causa del periodo condizionato dal Covid. Mentre fu positivo (+56) il saldo dei movimenti sul territorio (persone venute da fuori e persone che sono andate via da Pontedera).

"Una città che sa crescere e dare fiducia a chi la abita e chi la sceglie è una comunità che sa investire sul proprio futuro", ha concluso il sindaco.