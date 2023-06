Pontedera, Prezzo d'Asta dell'ex Scuola Corridoni Abbassato di Nuovo

Scende ancora il prezzo a base d’asta la vendita dell’ex scuola Corridoni. Dopo i primi quattro tentativi da inizio anno andati tutti deserti, l’amministrazione comunale ha pubblicato il nuovo bando di asta per la ex scuola dell’infanzia che si affaccia sulla Tosco Romagnola. Stavolta ribassando di un ulteriore 10% il prezzo fissato negli ultimi esperimenti. Si è arrivati così ad una base d’asta di 810.000 euro. Il costo originario era di 1 milione di euro, poi ribassato a 900mila e adesso una riduzione di altri 90mila euro per cercare di vendere l’immobile di colore rosa con le sue pertinenze che fino al 2020 hanno ospitato la scuola dell’infanzia. La scuola venne dichiarata inagibile per uso scolastico e dall’estate 2020 i bambini e le bambine vennero trasferite nella nuova scuola di via dell’Olmo. Il Comune decise così di inserire questo immobile nel piano delle alienazioni, cambiando la destinazione d’uso, ora mista e quindi residenziale, commerciale (piccolo commercio) e direzionale e di servizio, quindi uffici per poi inserirlo nel piano delle alienazioni. Ma i primi quattro tentativi sono andati tutti deserti, evidentemente il prezzo di partenza era stato ritenuto troppo alto. Adesso ci si riprova, con una nuova base d’asta. Prima della presentazione delle offerte è obbligatorio svolgere un sopralluogo, il cui termine ultimo per richiederlo è fissato alle 12 di lunedì 17 luglio. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è alle 12 di venerdì 28 luglio mentre lo svolgimento dell’asta con apertura delle offerte pervenute sarà lunedì 31 luglio alle 9. l.b.