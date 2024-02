"Pontedera: Potenziato il trasporto scolastico per risolvere le polemiche degli studenti"

Dopo messcanditi da furenti polemiche che hanno visto gli studenti scendere in piazza per i disagi patiti durante i viaggi che li portano negli istituti scolastici superiori del colle etrusco, Autolinee Toscane, che sul caso aveva avviato un monitoraggio, rafforza il trasporto scolastico con una corsa in più sia per l’ingresso, sia per l’uscita da scuola. La faccenda aveva scatenato la rabbia non solo degli studenti della Valdera e dei genitori, ma era diventata anche un casus belli politico. Ecco cosa cambia: "A seguito della decisione assunta da Regione, Provincia di Pisa, Unione dei Comuni della Valdera e Comune di Volterra, per venire incontro alle esigenze degli studenti - scrive Autolinee - dal 19 febbraio verrà potenziata l’offerta di trasporto pubblico su gomma della Linea 500 nella tratta Pontedera-Volterra, mediante l’attivazione delle corse aggiuntive, calibrate sulla base degli orari d’ingresso e di uscita degli studenti: Pontedera-Ponsacco-Capannoli-La Rosa-Volterra con partenza da Pontedera alle 6:22, nei giorni dal lunedì al sabato scolastici. E quindi, Volterra-La Rosa-Capannoli-Ponsacco-Pontedera ore con partenza da Volterra alle 13:05 nei giorni del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato scolastici, oppure con partenza alle 14:10 nei giorni del martedì e venerdì scolastici".