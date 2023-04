Pontedera, è febbre granata. La città si prepara ai playoff

Pontedera, 9 aprile 2023 – Il primo cittadino Matteo Franconi che ad ogni occasione ribadisce "il sogno giocare in Serie B", la squadra allenata da Massimiliano Canzi che sul campo stabilisce il nuovo record di punti conquistati nei campionati con la Serie C unificata, e i tifosi che si godono il magic moment stropicciandosi gli occhi di fronte alle gesta settimanali dell’undici granata, sesto in classifica.

Dire dove potrà davvero arrivare questo Pontedera non si può, ma di sicuro questa squadra sta facendo ben parlare di sé.

E allora, poiché tutti sono concordi sul fatto che la vera bellezza del calcio, la cosa che più di ogni altra fa impazzire di gioia i tifosi, è vedere la palla che rotola nella porta avversaria, abbiamo cavalcato l’onda di questo clima positivo andando a cercare l’opinione di due attaccanti che in passato hanno fatto divertire e deliziato il pubblico pontederese: Andrea Bagnoli, in riva all’Era per tre stagioni non consecutive e capocannoniere nell’anno di Serie C2 1988-89, e Luigi "Gigio" Grassi, in granata per quattro campionati e mezzo, anche qui non consecutivi, e capocannoniere nel torneo di Seconda divisione 2012-13.

«Direi che dal Pontedera di D’Arrigo in qua – è il pensiero di Bagnoli, 55 anni, procuratore sportivo, "beccato" al telefono mentre rientrava dal Sudamerica per affari di lavoro – questo è il più bello, il più spumeggiante. Il merito sta nell’aver trovato la giusta quadratura tra i giocatori, che hanno voglia di emergere, e un allenatore come Canzi e un direttore come Zocchi che stanno scrivendo la storia. E’ un’annata da dieci e lode, comunque vada a finire, e quindi è giusto che la città si goda questa euforia. Anche perché è un risultato meritato. Nessuno si aspettava tutto ciò, piuttosto tutti pensavano che dopo l’era Giovannini il Pontedera andasse in difficoltà. Invece c’è stata una bella risposta su tutti i fronti, e ci sono ragazzi che possono giocare tranquillamente in Serie B".

Grassi, che la B l’ha fatta davvero e che oggi, a 39 anni suonati, gioca a ancora (in Promozione, a Castelnuovo Garfagnana) la vede così: "Dopo la partenza di Giovannini, che aveva ottenuto grandissimi risultati, questo era un po’ l’anno zero, pieno di incognite. Invece, pur non conoscendo personalmente i nuovi dirigenti, devo dire che chi è arrivato ha fatto delle grandi cose, come dicono i risultati. Per questo è giusto che la città viva a pieno questo entusiasmo, orgogliosa di una squadra che, rispetto ad altre anche più blasonate, è già salva a gennaio. La Serie B? Non è facile e serve una programmazione forte e prolungata. Però mai dire mai...".