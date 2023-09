Pontedera, il Comune intitola una piazza al pugile Mazzinghi

Pontedera (Pisa), 19 settembre 2023 – Una piazza intitolata a Sandro Mazzinghi, indimenticato pugile pontederese. È in programma nel weekend tra il 6 e il 7 ottobre a Pontedera l’inaugurazione del luogo al campione scomparso nel 2020. Lo rende noto il Comune di Pontedera, dove Mazzinghi era nato nel 1938, precisando che nell'occasione si svolgerà anche uno spettacolo teatrale, 'Il ciclone pontederese’, che ricorderà le sue gesta e la seconda edizione del premio alla sua memoria.

La piazza scelta, come già stabilito con delibera della giunta comunale, è lo slargo che si trova nella parte finale di via Gioacchino Rossini, adiacente a piazza del Teatro, dove sarà anche collocato un pannello commemorativo dedicato al pugile. La sera del 6 ottobre al teatro Era andrà in scena lo spettacolo a ingresso libero con la partecipazione di personaggi sportivi di fama, che ricorderanno il grande campione.

Il giorno successivo, sempre al teatro Era dalle 18.30, si svolgerà la seconda edizione del premio ‘Alessandro Mazzinghi’, che viene assegnato ad atleti o personalità del mondo dello sport che si sono «particolarmente distinti per comportamenti virtuosi».