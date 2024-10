Pontedera piange l'ex sindaco Maccheroni

Pontedera, 10 ottobre 2024 - Proprio nel giorno in cui la città festeggia il suo patrono San Faustino, se ne è andato all'età di 88 anni l'ex sindaco di Pontedera, ex onorevole ed ex presidente del Consiglio regionale, Giacomo Maccheroni. Da alcuni giorni era ricoverato all'ospedale Lotti, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate fino alla triste notizia di questa mattina che ha avvolto in un velo di tristezza tutta la città. Maccheroni, figlio e nipote di storici militanti socialisti di Pontedera, si iscrive nel 1950 al Partito Socialista Italiano dopo aver conseguito la licenza media.

Da qui parte la sua carriera politica che lo ha visto ricoprire anche la carica di sindaco di Pontedera per due mandati, dal 1965 al 1975, attraversando gli anni duri dell'alluvione del '66 e quelli della ricostruzione e del boom edilizio. Successivamente è stato anche Presidente del Consiglio regionale dal 1983 al 1987 e Deputato della Camera della Repubblica Italiana dal 1987 al 1994.

La sua presenza, i suoi consigli sempre saggi, diretti e composti non sono mai mancati nella vita politica cittadina. Mancherà tutto di Giacomo, un'assenza che si farà senz'altro sentire.

La salma sarà esposta da domani, venerdì 11 ottobre, alle ore 12 davanti alla sala consiliare del Comune. Sabato 12 ottobre alle ore 15 il rito civile in piazza Cavour.