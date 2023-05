Pontedera, Parco Gemma nel degrado. Bagni pubblici devastati tra sporcizia e vandali

Pontedera (Pisa), 27 aprile 2023 – Rifiuti di ogni tipo , vetri rotti, sporcizia ovunque, scritte su porte e muri e servizi igienici inutilizzabili. Si presenta così il bagno pubblico del Parco Gemma di via De Gasperi di Pontedera, recentemente messo all’asta insieme alla ex Villa Piaggio dal Comune e poi tolto dopo le proteste dei cittadini che organizzarono anche una manifestazione.

A segnalare l’incuria dei locali che si trovano all’interno del parco cittadino sono alcuni cittadini che lamentano la mancata manutenzione che ha portato questi bagni ad essere in uno stato impresentabile e soprattutto inservibile. A terra ci sono anche delle borse, una da donna e un porta computer e un portafogli aperto con tessere personali e foto ricordo sparse per il locale, con ogni probabilità gli scarti di un furto ad una donnada parte di un ladro che poi ha abbondonato in questo bagno il resto della refurtiva.

Tutto ciò a pochi passi dai giochi e dai giardini ogni giorno frequentati da bambini e ragazzi con i loro genitori per passare qualche ora all’aria aperta, oltre che da anziani che di estate cercano l’ombra di questi grandi alberi per frescheggiare. Questi cittadini chiedono al Comune che i bagni possano tornare in uno stato perlomeno decente ma soprattutto utilizzabili. Il parco, dopo la battaglia politica degli scorsi mesi, verrà tolto dal piano delle alienazioni del Comune e quindi resterà patrimonio della città. È questo ciò che ha promesso l’amministrazione comunale anche in seguito alla nascita del Comitato Parco Gemma che il 18 marzo scorso organizzò una giornata di festa in questo giardino proprio in difesa del parco.

Una battaglia – quella intrapresa da questi cittadini e residenti della Bellaria – nata non solo per difendere il parco Gemma dalla vendita ma anche in difesa di tutti quegli spazi verdi della città e per stimolare l’amministrazione comunale ad accrescere sempre di più le zone green e di socializzazione anziché diminuirle.

E adesso che il parco resterà un bene di Pontedera i cittadini chiedono che anche i suoi bagni pubblici possano presto tornare a nuova vita per ridare un servizio importante ai tanti frequentatori.