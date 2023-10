Pontedera, parchi giochi inclusivi grazie al Rotaract

A Pontedera i parchi giochi diventano ancor più inclusivi. E’ stata inaugurata ieri mattina l’altalena per i bambini con disabilità, donata dal Rotaract Club Pontedera in collaborazione con il Rotary Club Pontedera. Il nuovo gioco è stato posizionato al parco dei Salici, il più grande parco cittadino.

"Come Rotaract Club Pontedera siamo molto orgogliosi e felici di contribuire alla riqualificazione dei parchi della nostra città - ha spiegato Giulia Manfredini da parte dell’associazione -siamo un gruppo giovane e riusciamo a raggiungere obiettivi importanti sul territorio. ringrazio Rotary e Amministrazione Comunale per la collaborazione data a questo nostro progetto". "Un ringraziamento ai due service per il sostegno costante che danno alla città - ha aggiunto l’assessore Mattia Belli, presente all’inaugurazione - tante attività che supportano bisogni e necessità della nostra comunità e del nostro territorio. Questo ne è un bellissimo esempio, contribuendo ad arricchire il percorso di riqualificazione del parco cittadino più grande, quello dei Salici, con l’arrivo di un gioco che lancia un messaggio di inclusione importantissimo, nel nome della solidarietà e della coesione sociale".