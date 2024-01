Pontedera nello spazio. Un esperimento galattico

Un esperimento tutto pontederese si prepara a volare nello spazio. Oggi il lancio della Axiom Mission 3 dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, una missione spaziale di 14 giorni che vedrà protagonista l’astronauta italiano Walter Villadei e la partecipazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pontedera che condurrà l’esperimento Prometeo-2, un progetto finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e coordinato dalla Smart Bio-Interface Unit dell’IIT di Pontedera con la partecipazione dell’azienda Kayser Italia di Livorno per il supporto industriale. Lo stress ossidativo, ossia un’alterazione dello stato fisiologico caratterizzato da una sovraproduzione di radicali liberi, è il meccanismo alla base di molti effetti deleteri del volo spaziale, ma è anche insito nella genesi di svariate condizioni patologiche a Terra, dalla semplice infiammazione alle malattie neurodegenerative. Il sistema nervoso centrale è il bersaglio più vulnerabile dello stress ossidativo e richiede pertanto una speciale protezione antiossidante, data la durata crescente delle missioni spaziali e in vista di viaggi interplanetari. "Il progetto Prometeo-2 – spiegano i curatori del progetto – propone l’uso di nanoparticelle di ossido di cerio (dette anche nanoceria), sintetizzate nei nostri laboratori e dotate di importanti capacità antiossidanti per contrastare gli effetti deleteri dello stress ossidativo. Queste nanoparticelle hanno lo scopo di fornire protezione antiossidante e prevenire, di conseguenza, il danneggiamento dei neuroni esposti a gravità alterata e radiazioni cosmiche". L’obiettivo primario di Prometeo-2 consiste nel trovare contromisure nanotecnologiche innovative contro la degenerazione di neuroni indotta da stress ossidativo, associata sia alla microgravità che all’esposizione a radiazioni cosmiche durante il volo spaziale, nonchè dovuta all’instaurarsi e alla progressione di malattie neurodegenerative sulla Terra.

l.b.