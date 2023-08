Pontedera Music Festival Summer Una notte al museo fra rock e blues

Arriva un nuovo appuntamento in cartellone per la rassegna estiva del Pontedera Music Festival 2023: giovedì 10 agosto alle 21.30, nel piazzale Corradino D’Ascanio, si terrà il concerto Blues Rock Night dei Captain America & the Roots. Attraverso il proprio stile, la Band, ripercorre la storia della musica Usa da dove tutto nasce, con il Blues dei vari artisti più rappresentativi, fino alla consacrazione del Rock ‘n Roll con gli interpreti che ne hanno fatto la storia. La prenotazione è obbligatoria, cliccando sul sito del museo Piaggio. Per informazioni; [email protected] com w 0587-212124. Ecco chi sono i musicisti: Mario Ancona, statunitense di nascita, italiano di origini e per scelta di vita con la passione per il bel canto e per il blues-rock. Inizia con canto lirico partecipando a masterclass e, come tenore, nelle corali per poi virare su esperienze blues, frequentando seminari a tema, fino alla partecipazione del Pistoia Blues nel 2016. Esperienze di jam session e band fino alla definitiva creazione dei Captain America & the Roots. Filippo Carrai, diplomato alla Lizard Accademie, frequenta corsi paralleli di jazz al conservatorio Mascagni Livorno e masterclass con chitarristi di calibro internazionale.

L’amore per il blues lo porta a fare diverse esperienze fino alla creazione della band Captain America & The Roots. Mauro Della Rocca, dall’ età di otto anni suona il basso, milita con svariati artisti italiani e registra in studio centinaia di brani come bassista e altrettanti come arrangiatore. Stabile con la band Captain America & the Roots dove sposa il progetto blues-rock fin dalla creazione della band livornese.

Omar Perasso nutre una grande passione per la musica, a dieci anni la sua prima batteria. Amore a prima vista. Studia la musica e lo strumento in maniera assidua iniziando così ad avere le prime band. Anni di serate dal vivo, spaziando tra vari generi musicali, fino all’incontro con il blues-rock ed i Captain America & the Roots.