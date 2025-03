Pontedera in salute, un successo: "Tanti ci hanno chiesto di ripeterla"

PONTEDERAImprenditori e professionisti insieme ai volontari per una due giorni dedicata alla salute. Il fine settimana appena trascorso, lo spazio del Centrum Sete Sois Sete Luas ha ospitato l’evento Pontedera in Salute. In due giorni circa 60 medici hanno svolto oltre 700 visite. Un’iniziativa organizzata dai membri del capitolo Bni Aurora di Pontedera (un’organizzazione che si occupa di creare reti tra professionisti, ndr) con il patrocinio del comune. "È stato un evento ottimamente riuscito – ha detto la dottoressa Virginia Reali, ideatrice dell’evento e presidente del Capitolo Bni Aurora – grazie alla disponibilità dello spazio messo a disposizione dal Comune, un grazie anche a tutti i medici e anche ai cittadini che con le loro donazioni consentiranno l’acquisto di attrezzature da donare alla pediatria dell’ospedale Lotti". L’unicità dell’iniziativa ha riguardato anche il clima, con un’attenzione ai più piccoli con la presenza di un’area giochi, il truccabimbi e un pizzaiolo. "Ci auguriamo che Pontedera in salute – continua – possa diventare un appuntamento fisso così come molte persone ci hanno chiesto. Grazie a queste visite in tanti si sono accorti di aver sottovalutato dei sintomi che credevano lievi, dimostrazione pratica di quanto ci sia ancora bisogno di sensibilizzazione sul tema". Per tutta la settimana, chi vuole può continuare a donare a favore della pediatria attraverso bonifico. "Grazie a tutti gli sponsor – hanno detto Fabio Volpi e Emilio Montagnani co-organizzatori – e grazie anche a Zaira Lombardo di Mc promo e a tutti i membri del capitolo BNI Aurora".