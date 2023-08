Pontedera guarda oltre Da novembre è già Natale Regia affidata a Bartalini

A Pontedera sarà di nuovo Natale ad Arte. Nonostante le temperature siano ancora sopra i 30 gradi e negli armadi i costumi da bagno siano ancora a portata di mano, nella cittadina della Vespa si parla già di ciò che ci attende sotto l’albero. Anche quest’anno il sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha annunciato sui social, il giorno di ferragosto, ciò che accadrà tra qualche mese. Un’anticipazione che ormai non sorprende più nelle tempistiche, ma che anzi è diventata quasi un punto fisso dell’estate della Valdera. Un modo per augurare buon ferragosto che contraddistingue l’amministrazione Franconi. Per adesso le informazioni sono poche. C’è già la data d’inaugurazione, il 4 novembre. La regia sarà come sempre affidata ad Alberto Bartalini che negli ultimi anni ha firmato le installazioni natalizie di Pontedera.

"Nessuna anticipazione per adesso – commenta il sindaco Franconi – soltanto che a Pontedera il Natale si accenderà il 4 novembre. Natale ad arte racchiude luci, opere e mostra al Palp". Torneranno le luci dunque, dopo le tante polemiche dello scorso anno. Quando Pontedera era rimasta al buio per una precisa scelta politica: un simbolo di fronte all’aumento dei costi dell’energia causato dal conflitto in Ucraina. La decisione di dirottare le risorse a disposizione su altre spese aveva causato non pochi dissapori. Se da una parte si faceva notare l’assenza delle luminare, non mancava però l’aspetto culturale dato che lo scorso anno Natale ad Arte ha portato a Pontedera le opere dello scultore coreano Park Eun Sun che erano state già al Teatro del Silenzio e nel centro di Lajatico, mentre tra le sale del Palp era stata allestita la mostra dell’artista Enzo Fiore.

L’anno precedente invece le luci erano state le vere protagoniste con l’esaltazione della Pop art grazie all’installazione di tanti animali colorati realizzati con la tecnica della Cracking art e la mostra dedicata all’artista simbolo del movimento: Andy Warhol. In quell’occasione le luci erano state il simbolo dell’uscita dal buio della pandemia.

Natale ad Arte è un progetto promosso dal Comune di Pontedera, Fondazione Pontedera per la Cultura e Palp. Un format presente già negli ultimi anni dell’amministrazione Millozzi ma che con Franconi è diventato uno specifico appuntamento del calendario pontederese. Un contenitore con un’unica regia, affidata ad Alberto Bartalini, che comprende illuminazioni, installazioni artistiche in giro per il centro città e la mostra nelle sale del Palazzo Pretorio. Azioni che partono, generalmente, ben prima del periodo natalizio per accompagnare città e cittadini fino alla primavera dell’anno successivo. Natale ad Arte è in qualche modo l’evoluzione di quell’iter culturale nato nell’anno 2016 denominato "Arte per non Dormire", che aveva l’obiettivo di allestire nelle piazze e nelle strade di Pontedera un progetto di qualità aperto alla fruizione di residenti e visitatori. Un modo per portare l’arte fuori dai luoghi dell’arte e per essere, così, vista da tutti.