Pontedera, febbre playoff Canzi: "Vivendo la città si percepisce il fermento"

di Stefano Lemmi

Sale l’euforia in città. Questa almeno è la sensazione che si percepisce girando per Pontedera a 4 giorni dall’attesa gara dei play off di Serie C. La prima di una lunga strada che da giovedì 11 maggio a domenica 18 giugno porterà alla promozione in Serie B una delle 28 squadre ai nastri di partenza. Tra queste anche il Pontedera, che, pur non conoscendo ancora il suo avversario – probabilmente sarà il Rimini, ma la certezza ci sarà soltanto domani con la sentenza del tribunale nazionale che deciderà se penalizzare il Siena per inadempienze – sente tantissimo l’importanza di questo match da disputare al Mannucci e che chiuderà un’inattività forzata di 18 giorni. "Abbiamo una gran voglia di giocare – ha commentato l’allenatore Massimiliano Canzi - consapevoli di poterci confrontare con chiunque, pur sapendo che è una gara secca ad eliminazione e quindi diventa una lotteria".

Anche il tecnico granata respira un’atmosfera di entusiasmo intorno: "Vivendo la città si percepisce fermento. La gente mi ferma e mi incoraggia, mi dice mister ci siamo, mister mi raccomando…. Si capisce insomma che c’è tanta voglia di vivere questo bel momento. Se si va verso qualcosa di storico non lo so, ma cercheremo comunque di renderlo storico. Anche se sappiamo che non sarà facile". Sarebbe però importante che lo stadio cittadino facesse registrare un’affluenza degna di un appuntamento di tale portata e decisamente superiore ai 384 tifosi di fede granata presenti mediamente al Mannucci nelle 19 gare casalinghe del Pontedera. A favorire questa speranza c’è senz’altro l’orario di inizio della gara, previsto per le 20,45 (manca ancora l’ufficialità ma sembra ormai certo che si giochi in notturna) orario che viene incontro a chi, dal momento che si gioca in un giorno lavorativo, ha problemi con la propria attività. Il rovescio della medaglia sta invece nel fatto che in concomitanza il programma televisivo offre un piatto calcistico sicuramente invitante. Alle 21 infatti la Juventus, la Roma e la Fiorentina sono impegnate nelle gare di andata della semifinale di Europa League (le prime due) e di Conference League (i viola).

Ma l’appello di Massimiliano Canzi è chiarissimo: "Mi piacerebbe che in questa occasione tutti si sentissero più legati alla città che alla squadra del cuore considerando le partite che ci sono in televisione. Credo che sia un momento nel quale l’orgoglio della città debba, o comunque possa, andare sopra a qualsiasi tipo di passione calcistica diversa. Perché la squadra ha bisogno, e più gente c’è allo stadio e più siamo aiutati e spinti verso il passaggio del turno". Un invito che i tifosi pontederesi non possono lasciar cadere nel vuoto.