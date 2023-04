Pontedera, febbre playoff Anche i giocatori in piazza a vendere gadget granata

Lo slittamento dell’inizio dei play off di Serie C (che mettono in palio un posto per la Serie B) all’11 maggio non attenua l’entusiasmo a in città per l’ennesimo risultato sportivo di rilievo ottenuto dall’Us Pontedera. E il rinvio di questi spareggi, che sarebbero stati in programma già domenica, non inceppa la macchina organizzativa del club granata, che ha lasciato invariato il programma extra calcistico (esclusa la possibilità di acquistare già i biglietti del match), basato in maniera quasi esclusiva sul merchandising, messo in atto come se gli spareggi-promozione iniziassero regolarmente dopodomani. Da mercoledì e fino a domani compreso, in piazza Curtatone e Montanara è stato installato uno stand della Errea, sponsor tecnico del club, nel quale si può trovare in esclusiva il nuovo merchandising del Pontedera con la possibilità di personalizzare i capi di abbigliamento. Allo stand, oggi e domani sarà aperto tutto il giorno, saranno presenti, a rotazione, membri dello staff e calciatori granata. E domani, dalle 19, nella stessa piazza Curtatone e Montanara serata in musica con una performance live dei Funkastici e, a seguire, con dj set di Marco Biuller dj. "Abbiamo pensato a questa iniziativa – ha spiegato il direttore organizzativo del Pontedera, Andrea Bargagna – insieme all’amministrazione comunale, con l’intento di far vivere i colori granata a tutta la città, portando nel centro del Pontedera il nostro entusiasmo in vista di un evento tanto importante come i play off. Per i quali, come ha già anticipato il socio di maggioranza relativa, Rosettano Navarra, la speranza è vedere uno stadio Mannucci pieno, che possa spingere la squadra verso traguardi ancor più importanti". Chi segue abitualmente le vicende del Pontedera sa che la prima partita di questi lunghi spareggi sarà disputata nello stadio cittadino, e per questo appuntamento che profuma di storia, tra i tifosi si sta anche preparando uno scenario degno dell’evento. Già domenica scorsa, nella gara contro il Gubbio che chiudeva la regular season, si sono rivisti sugli spalti volti di chi aveva un po’... staccato la spina. Un passo avanti ma non ancora abbastanza sapendo quello che storicamente Pontedera a livello di presenze e passione sa dare alla sua gloriosa e ultra centennale "Us". Questi play off sono una bella occasione per tornare a dimostrarlo.

Stefano Lemmi