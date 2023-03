Pontedera e la stagione delle feste La Notte Bianca diventa... granata

Dopo i due anni caratterizzati dalla pandemia ed un anno, lo scorso, rimasto al di sotto delle aspettative dal punto di vista delle feste in città, tornano i grandi eventi a Pontedera. La principale novità annunciata per questo 2023 riguarda l’ormai tradizionale festa pontederese. La Notte Bianca diventa granata. Come il colore delle maglie della squadra di calcio o della Canottieri oppure granata come i nuovi dehors installati nel centro storico. Alla presenza di una trentina tra commercianti e titolari dei pubblici esercizi, e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, ha illustrato gli appuntamenti che animeranno la città in questo primo semestre 2023. E nel calendario degli eventi, alla data di sabato 24 giugno, appare proprio la Notte Granata, pronta a prendere il posto di quella che per oltre dieci anni è stata Notte Bianca, ormai diventata la principale festa cittadina prima dell’interruzione per la pandemia. Una scelta che ieri pomeriggio ha fatto storcere il naso a qualcuno dei presenti nella saletta Carpi di via Valtriani.

"Tutti la conoscono come Notte Bianca, con un certo format ormai consolidato negli anni. Cambiare nome nell’anno della ripartenza può essere rischioso dal punto di vista della comunicazione" ha detto un commerciante. Tesi sposata anche da Claudio Del Sarto di Confesercenti. Non c’è una data invece, e neppure la certezza di come e se verrà organizzata, per quanto riguarda la Festa del Commercio di settembre. Il vicesindaco Puccinelli ha rimesso alla volontà ed alle intenzioni degli stessi commercianti le decisioni su questa serata, con l’intenzione di ridiscuterne più avanti. Come sarà da definire con certezza quante saranno le aperture serali dei negozi del mese di luglio, anche se la volontà generale sembra quella di riconfermare i tradizionali due giorni, il martedì ed il giovedì sera. E allora sabato e domenica si parte con Aspettando la Primavera: mercatini in piazza Cavour, via Primo maggio e via Saffi.

Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile torna il Food Festival in piazza Garibaldi. Il 16 aprile la Primavera Treggiaiola e a fine aprile due eventi dedicati ai motori con Expo Motori dal 21-25 aprile e i Vespa Days nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile, giorno del compleanno della Vespa, con tanto di raduno di vespisti in città. Oltre a Pontedera Kids il 22 aprile. E poi un maggio ed un giugno ricchi di eventi tra Ponte di Parole, la Mangialonga, la Festa della Birra e così via fino ad arrivare a luglio con altri eventi motoristici e la festa American-Western in piazza del mercato.

Luca Bongianni