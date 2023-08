Pontedera e la Garfagnana, Un Legame Storico Indagato

Un incontro per indagare il legame che esiste tra Pontedera e la Garfagnana. La seconda serata della festa dell’Unità al circolo del P.D. Bertelli di Fuori del Ponte, ha avuto come tema proprio il periodo storico in cui il castello di Pontedera, conteso tra Pisa, Firenze e Lucca, si è trovato a essere ripopolato da 200 famiglie garfagnine. Una serata presentata da Michele Quirici a cui hanno partecipato il sindaco di Pontedera Matteo Franconi e gli ex Paolo Marconcini e Giacomo Maccheroni. Ospite anche il primo cittadino di Camporgiano Francesco Pifferi Guasparini. Tra le iniziative, ufficializzare il gemellaggio tra le due città.