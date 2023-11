Dialoghi per un futuro più sostenibile. Giovanni Storti agli Eco-incontri

Sara Esposito

PONTEDERA

Continua la scia di successi e di tutto esaurito per gli Eco Incontri organizzati da Ecofor Service. Dialoghi per un futuro più sostenibile realizzati dall’azienda che a Pontedera si occupa dello smaltimento dei rifiuti in particolare industriali e che gestisce impianti e la discarica nella zona di Gello, alle porte della città. Proprio in primavera l’azienda organizzo gli Eco-days aprendo le porte ai suoi impianti a studenti e cittadini. E ora è tempo di nuovi incontri.

Già finiti i posti a disposizione per sabato 25 novembre quando sul palco del Teatro Era ci saranno Giovanni Storti e Stefano Mancuso. Il primo è un comico affermato, famosissimo per il trio Aldo, Giovanni e Giacomo ma che negli ultimi tempi è diventato attivo per sensibilizzare sul tema ambientale. Un difensore della natura che sfrutta la propria popolarità per comunicare su un tema che gli sta a cuore. In una recente intervista racconta di essere stato protagonista anche di piccole azioni a difesa delle piante. Una passione nata durante il lockdown osservando la bellezza della natura in campagna. Il secondo ospite è Stefano Mancuso, un botanico e saggista italiano che insegna arboricoltura generale e etologia vegetale all’Università di Firenze. È membro dell’Accademia dei Georgofili, membro fondatore della Société internationale pour le signalement et le comportement des plantes e direttore del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. Il nome di Mancuso è legato anche al progetto di riqualificazione che sta prendendo vita a pochi passi da Pontedera, nel bosco di Varramista, tra la cittadina della Vespa e Montopoli.

Il botanico è infatti il consulente scientifico del bosco didattico che Unicoop Firenze sta realizzando in quella che fino a poco tempo fa era un’area industriale abbandonata. Storti e Mancuso parleranno di ambiente e di futuro di ciò che sta succedendo e di quello che tutti noi possiamo fare.

A fine ottobre Ecofor aveva portato a Pontedera l’autore Paolo Giordano e il conduttore Filippo Solibello. Mentre a settembre era stato il giornalista d’inchiesta Roberto Saviano ad affrontare il tema dei rifiuti dal punto di vista economico e dell’interesse che la criminalità organizzata ha per questo mondo. I primi appuntamenti invece avevano visto come protagonisti Gabriella Greison con il suo monologo quantistico, il giornalista Tiberio Timperi e Mario Tozzi ricercatore Cnr e divulgatore scientifico.