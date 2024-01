Pontedera concentratissimo respinge l’assalto. I granata volano al terzo posto in classifica

PONTEDERA

4

FERMANA

0

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli (30’ st Pretato), Espeche (35’ st Gagliardi); Perretta, Ignacchiti (35’ st Marrone), Provenzano, Ambrosini; Delpupo (21’ st Guidi), Ianesi; Selleri (1’ st Fossati). A disp: Lewis, Vivoli, Cerretti, Salvadori. All. Canzi.

FERMANA (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Gianelli (35’ st Grassi), Fontana, Misuraca (31’ st Vessella); Pinzi, Semprini, Tilli (21’ st Marcandella). A disp: Borghetto, Mancini, Curatolo, Bonfigli, Locanto, Montini. All. Protti.

Arbitro: Ceriello di Chieri.

Marcatori: 35’ pt Ianesi; 23’ st Guidi, 27’ st Ignacchiti 45’ st Provenzano.

Note: spettatori 443; ammoniti Spedalieri, Espeche, Selleri; angoli 8 a 7.

Altro che distrazioni di mercato. Nonostante la partenze, poche ora prima del match, di Nicastro (Vis Pesaro) e Catanese (Arezzo), il Pontedera contro la Fermana ha mostrato una grandissima concentrazione. Soprattutto perché il 4-0 rifilato all’ultima della classe, che veniva comunque da cinque risultati utili consecutivi, è maturato solo grazie ad una costante applicazione della squadra, che l’ha sbloccata sul finire della prima frazione, quindi ha rintuzzato l’assalto veemente degli ospiti soprattutto nel quarto d’ora iniziale della ripresa e dopo l’ora di gioco ha dilagato. Il successo, che segue il 2-0 al Sestri Levante ed eguaglia quello sul Rimini, porta i granata al terzo posto in classifica, insieme alla Carrarese, almeno per una notte (in attesa delle gare odierne) e fa ragionare in maniera più serena sulla campagna di rafforzamento che la società svilupperà nel mese di gennaio. In città è stato avvistato Alessandro Lombardi, centrocampista classe 2000 del Rimini, prossimo a rimpiazzare il buco lasciato da Catanese, ma anche ieri, nonostante un organico ridotto all’osso (mancava pure Benedetti, influenzato) è stato dimostrato che il modello di gioco messo in piedi da Canzi funziona anche quando cambiano gli interpreti. Certo, sabato a Cesena sarà tutta un’altra musica, ma intanto è doveroso godersi, ad esempio, la prestazione sfavillante di Ianesi, che oltre a sbloccare il match con un gioiello ha confezionato due assist e spaccato in due la difesa ospite. Oppure l’efficacia di Guidi, un difensore, anche sotto-porta, quando ha infilato il piattone del 2-0 regalando tranquillità ai suoi visto che fino a quel momento Ciocci ci aveva dovuto mettere il guantone un paio di volte (su Tilli e Pinzi nel primo tempo) per tenere la porta immacolata. Negli occhi di questa seconda giornata di ritorno restano anche la splendida rovesciata del 3-0 di Ignacchiti e gli slalom di Ambrosini, che ha servito a Provenzano il tap-in del poker finale. E il Pontedera continua a sognare...

Stefano Lemmi