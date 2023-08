"Pontedera: Cereali e Olivicolo, Un'Annata Difficile"

Tutta l’agricoltura sta soffrendo. Se per il vino il 2023 sarà da incorniciare, forse, come un anno molto difficile, anche cereali e olio non se la passano meglio. Per quanto riguarda i cereali a pesare sono state le piogge tardive che hanno infranto le prospettive di quella che fino ai primi di maggio si presentava come un’ottima annata, sia per il grano duro, sia per quello tenero.

La situazione, anche in questo caso, è a macchia di leopardo: "in alcune aree della nostra zona – precisa Stefano Berti – ci sono stati ritardi importante, proprio a causa delle piogge, non si è riusciti ad entrare nei campi con i mezzi" "Ma anche in questo caso – aggiunge Berti – mi preme rimarcare un dato importante: i costi di produzione sono altissimi e pertanto i conti sono molto amari per le imprese che producono per il mercato. Qualche dettaglio: "Avremo una produzione inferiore – dice Berti – La ragione sono la troppa acqua che ha penalizzato la fase di allegagione della spiga e la sua successiva maturazione e gli squilibri termini improvvisi. Troppo umido quando i cereali, soprattutto il grano, hanno bisogno di caldo e asciutto. La resa per ettaro potrebbe essere inferiore del 20%-25% con grande variabilità nelle zone dove è piovuto maggiormente".

E l’olio? Non se la pappa meglio. Su diversi fronti, si apprende, la radice del problema. È crisi da insufficiente produzione per l’olio extra vergine d’oliva. Colpa della disastrosa campagna olearia 2022, su cui hanno inciso siccità ed episodi di meteo estremo, e dei rincari della materia prima. Ma non solo: si teme che la prossima campagna possa essere ancora non delle più felici. "Vero – conclude Berti –. Le previsioni non sono affatto rincuoranti, vediamo nel proseguo. Si potrebbe registrare un’annata magra anche per le olive".

C. B.