Pontedera Carnaval. Sabato dalle 15

Pontedera Carnaval, una giornata da passare in maschera tra musica e divertimento. L’appuntamento è per sabato, dalle 15 fino a notte. Nel pomeriggio, dalle 15, due piazze (Cavour e Andrea da Pontedera) saranno dedicate ai più piccoli con la baby dance, i personaggi dei cartoni animati, le aree giochi. Prevista anche una premiazione per la miglior maschera dei bambini. Dal pomeriggio e fino alla sera, dalle 16 a mezzanotte, si potrà ballare la samba e condividere gli spettacolari ritmi brasiliani in piazza Curtatone con un dj set carioca e musica, spettacolo.