Pontedera, arrestato con la droga in zona stazione

PONTEDERA

La lite scoppiata tra alcuni giovani nella zona della stazione ferroviari ha attirato l’attenzione dei carabinieri che si sono avvicinati e li hanno sottoposti tutti a controllo e identificazione. Ed è qui che uno dei ragazzi, un ventunenne italiano residente in città, è stato trovato in possesso di 11 grammi di droga (7,5 di cocaina e 3,5 di hashish) già suddivisi in dosi. Oltre allo stupefacente il giovane aveva nascosta addosso anche una bilancina di precisione e 500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’operazione è stata portata a termine dai militari dell’Arma dell’aliquota Radiomobile della compagnia cittadina e della stazione di Calcinaia. Dopo averlo controllato e fermato, i carabinieri hanno accompagnato il ventunenne in casermaper le formalità previste dalla legge e poi a casa agli arresti domiciliari disposti dal magistrato di turno. Ieri mattina c’è stata l’udienza per direttissima in tribunale a Pisa al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma due volte a settimana in caserma.