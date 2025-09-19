Pontedera antiqua Il passato da comprare

PONTEDERA

Prima uscita del nuovo “Pontedera Antiqua“, il nuovo mercatino degli oggetti del passato che da questo mese di settembre sarà organizzato ogni terza domenica del mese in viale Italia. Telefoni usati, vecchie valigie, altoparlanti, vinili, sveglie del passato, storiche macchine da scrivere e chi più ne ha più ne metta. Domenica prossima 21 settembre, per tutto il giorno, dalle ore 9 alle 19, l’associazione Etruria, che organizza già mercati simili a Livorno, Cascina e Bientina, ospiterà in viale Italia ben 90 espositori che arrivano da tutte le province della Toscana. Collezionisti, appassionati o semplici curiosi potranno trovare oggetti del passato di tutti i tipi, sono esclusi solo abbigliamento e calzature. Occasioni, oggetti unici pronti ad avere nuova vita.

È una novità per Pontedera e questo genere di mercatino, già apprezzato in paesi vicini ma anche nella città di Lucca e Livorno, andrà avanti per un anno di sperimentazione, esclusi i mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

Il tratto interessato di viale Italia è quello dall’incrocio con via Veneto fino alla strada che si immette in piazza Cordificio Billeri, in modo da lasciare libero l’accesso al parcheggio pubblico. In viale Italia torneranno i banchi come una volta, uno di fronte all’altro, 45 da una parte e 45 dall’altra. "Allestiremo gazebo non tanto grandi, circa 3 metri per 3 – spiega Marco Luperini, dell’associazione Etruria – siamo andati subito al completo con gli espositori e abbiamo dovuto dire ad altri che non c’era più spazio. Vedremo nei prossimi mesi se sarà il caso di chiedere più spazio per ospitare più banchi ma intanto iniziamo così". Una novità tutta da scoprire e sperimentare ma che in altri paesi e città ha già dato ottimi risultati. "Questi mercatini – spiega Luperini – come già visto a Livorno, Cascina e Bientina, riescono a smuovere e questo diventa un vantaggio per la città ed in particolare per le attività commerciali pontederesi, dai negozi ai bar fino ai ristoranti che aumentano il loro lavoro fino al 70-80%. È importante farlo conoscere e inserirlo nel programma degli eventi che si tengono a Pontedera nel weekend in modo da attirare più persone".

