Ponte sull’Usciana, scatta il limite di portata massima dopo i carotaggi sulla staticità

Un provvedimento urgente per la sicurezza degli utenti della strada. Da martedì scatta il limite di portata sul ponte sull’Usciana: limite di massa a pieno carico dei mezzi di 7,5 tonnellate fatta eccezione per i mezzi di soccorso, trasporto pubblico e eventuali mezzi per la raccolta differenziata. L’ha deciso la struttura tecnica della Provincia a seguito di alcune verifiche relative alla staticità della infrastruttura. "Nel mese di marzo sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria – dice il presidente Massimiliano Angori –. La prima fase delle lavorazioni sulle parti ammalorate del ponte ha messo in evidenza criticità precedentemente non rilevabili". Da qui la decisione di approfondire l’analisi del reale stato di conservazione, affidando al dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Pisa l’esecuzione di carotaggi. Da tali verifiche tecniche è emersa la necessità di limitare la viabilità. Sabato 30 aprile sarà fatto un incontro mirato con le associazioni di categoria ed i cittadini.