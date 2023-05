Ponte di parole Un successo

Record di presenze per Ponte di Parole, la quattro giorni letteraria andata in scena a Pontedera con oltre 30 appuntamenti in vari luoghi della città. Un festival diffuso che ha colto nel segno, con tanti eventi sold out, ma una partecipazione costante e numerosa ad ogni iniziativa. Il bilancio è più che soddisfacente e stima oltre 2mila presenze. Primato di pubblico per Marco Malvaldi a Villa Crastan, in tantissimi da Mauro Pescio, Michela Matteoli, Paolo Malaguti, Marco Vichi e Leonardo Gori e Giorgio Bastonini. Ma tutti gli appuntamenti in cartellone, in un susseguirsi di eventi, tutti gratuiti, che hanno trasformato Pontedera in una biblioteca a cielo aperto, hanno avuto un seguito partecipatissimo.