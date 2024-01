Ponte chiuso, è polemica. Brogi: "Sono in corso le verifiche tecniche"

PONSACCO

Il ponte resta chiuso. E non mancano le critiche. Resta chiuso il ponte sull’Era tra via Maremmana e via Chiavaccini a Ponsacco, nella strada che rappresenta il collegamento più diretto tra il capoluogo e la frazione di Val di Cava. Resta chiuso dopo che martedì, l’autista di un camion di 40 tonnellate, ha oltrepassato tutti i divieti e le restrizioni attraversanso il ponte (aperto solo a veicoli massimo di 3,5 tonnellate) e rimanendo incastrato nel guard rail. Il Comune, dopo il verbale del comando provinciale dei vigili del fuoco, ha chiuso la struttura. "Abbiamo affidato a un ingegnere le verifiche della struttura, a breve sapremo i risultati", le parole della sindaca Francesca Brogi. Il tecnico dovrà verificare la struttura e dire se ha subito o meno conseguenze dal passaggio dell’autotreno.

Intanto è polemica da parte di Pericle Tecce di Fratelli d’Italia. "Posso essere d’accordo sul fatto che può avere colpa il conducente, visto che le segnalazioni del divieto ci sono e sono anche costate care – scrive Tecce – C’è da dire però che il lavoro sul ponte di via Maremmana è inadeguato e deleterio per la cittadinanza, come già detto a suo tempo. Questa è l’ennesima riprova di come la giunta sia veramente scarsa politicamente e senza nessuna visione in termini di ritorno sul territorio. Era più utile indebitarsi con oltre 2 milioni di euro per un nuovo ponte, serio e sicuro, anziché accedere ad un mutuo di circa 30 anni per il rifacimento di una piazza, già bella di suo, e chissà se otterrà i benefici sul territorio tanto auspicati dal Partito democratico e dalle false liste civiche".