Ponsacco, Tari, aumento lieve del 3% ma l'opposizione critica l'amministrazione

"In riferimento alle accuse mosse sulla Tari dal coordinamento di Fratelli d’Italia – comunica la maggioranza consiliare – ci preme precisare che non si tratta di un impennata del costo, ma di un incremento lieve di circa il 3%, uno degli incrementi più bassi in provincia. La tariffa 2023 prende a riferimento il rifiuto conferito nel 2021, quando la tariffa puntuale ha inciso per soli 3 mesi. Siamo convinti che la tariffa sarà migliore nel 2024 quando verrà calcolato il rifiuto conferito nel 2022 con la puntuale attiva su tutti i 12 mesi dell’anno". Dopo il post della bufera, in cui l’amministrazione comunale ha sventolato querele e denunce verso coloro che hanno ‘picchiato duro’ sui social per gli aumenti in bolletta, la maggioranza torna sul tema della tassa. "Non prendiamo lezioni da chi auspica il ritorno al cassonetto dei rifiuti, visto che nei Comuni dove ancora vige il vecchio sistema di raccolta vengono applicate tariffe con costi molto più alti di Ponsacco. Se si prende come esempio Pisa, dove i cassonetti sono ancora in uso in centro e sul litorale, il costo Tari pro capite per abitante è di circa 300 euro, ovvero circa il doppio rispetto al nostro.La verità è che oggi la tariffa puntuale è lo strumento più efficace per spendere meno e riciclare di più".

Ma dai banchi dell’opposizione, la querelle innescata dal post del Comune, che annuncia di ricorrere per vie legali nei confronti di chi, via social, ha pubblicato ‘false notizie e ingiurie’ sulla Tari, porta altre riflessioni. "Il mio commento su Facebook, ‘Mi è arrivata la Tari, posso dire che mi è aumentata o rischio di prendermi una querela?’, voleva essere un’ironica provocazione – dice il leader dell’opposizione Federico D’Anniballe –. Credo che pubblicare un comunicato del genere sulla pagina istituzionale dell’ente sia stato un errore, si confonde l’ingiuria, che non è più un reato, con la diffamazione che non è ravvisabile nella libera critica, si intima il silenzio ai cittadini e si sottopone la libera manifestazione di un pensiero al vaglio degli uffici. Si minacciano improbabili querele a casaccio e si preannuncia il mandato al legale per perseguire ipotesi di reato che rimarranno tali, con buona pace degli stessi cittadini sui quali ricadranno i costi di tali azioni. Ci sono stati cambiamenti sul sistema di riscossione della Tari ed era opportuno che con ampio anticipo l’amministrazione si impegnasse a comunicarli, onde evitare malintesi negli utenti. Usare il canale social per informare i cittadini e non per mortificarli, sarebbe stato più opportuno".

I.P.