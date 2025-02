Ponsacco prova il miracolo

I tre punti conquistati a Massa sono di vitale importanza per il finale di campionato che i Mobilieri Ponsacco si apprestano a disputare cercando di ottenere la salvezza diretta senza passare dai play out. I rossoblu sono quintultimi (posizione che significa dover disputare lo spareggio contro la penultima per non retrocedere, a sei punti di distanza dal Montespertoli e a sette dal quartetto composto da Fucecchio, Massese, Pro Livorno e Viareggio.

Domenica i Mobilieri giocheranno in casa contro il Montespertoli in quella che è senza dubbio la partita più importante della stagione. Se il Ponsacco vince si porta a soli tre punti dai gialloverdi fiorentini e la salvezza diretta diventerebbe davvero a portata di mano.

I Mobilieri non hanno altri risultati a disposizione. Non serve a nulla neppure il pareggio. A Massa i Mobilieri sono riusciti a portare a termine il vantaggio maturato alla mezz’ora del primo tempo con Pallecchi. Lampignano – autore di alcune paratone – e l’intera squadra sono stati bravi a reggere alla reazione dei bianconeri di casa. Tre punti che potrebbero davvero essere fondamentali per salvare l’intera stagione.

Contro il Ponte Buggianese in casa, invece, non riesce a vincere il Fratres Perignano che resta quartultimo a tre punti dal Ponsacco e a due lunghezze dalle penultime Ponte Buggianese e Certaldo. I ragazzi di Pacifico Fanani sono riusciti a portarsi in vantaggio con Mogavero, ma l’illusione dei tre punti è durata appena cinque minuti. La corsa alla salvezza senza passare dai play out per i Fratres si fa davvero dura.

Dalla classifica che piange... alla classifica, diciamo così, che accenna un sorriso. Ed è quello del Cenaia che in casa contro la Sestese (seconda in classifica con 39 punti) non va oltre il pareggio e mantiene la terza posizione a quota 37 insieme al Castelnuovo Garfagnana. Troppe assenze in casa arancioverde per provare a contrastare l’undici di Sesto Fiorentino. Quello che è piaciuto della squadra di Nicola Sena è stata la voglia di recuperare il risultato fino ai minuti di recupero e dopo l’1-1 l’assalto per provare a vincerla. Non ce l’hanno fatta, ma il carattere è tornato quello bello agguerrito che servirà anche in chiave play off.

Con la Cuoiopelli, infine, torniamo alla classifica che piange a dirotto. A Cecina i biancorossi hanno subito tre gol nel primo tempo. Nella ripresa i locali hanno solo amministrato il vantaggio e i biancorossi di D’Addario, ormai praticamente già retrocessi, non sono riusciti neppure a piazzare l’acuto per il gol della bandiera.