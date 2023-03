Ponsacco piange l’artigiano Marinari

PONSACCO

Artigiano del legno. Da contadino a falegname fino a diventare imprenditore del mobile insieme ai fratelli. Ponsacco piange la scomparsa di Noè Marinari, figura di spicco dell’imprenditoria cittadina. Presidente per due volte, e per lunghi periodi, di quella che era la Mostra del Mobilio all’ingresso di Ponsacco. Un pezzo di storia ponsacchina che se ne va lasciando, però, un grande bagaglio di insegnamento e conoscenze.

Noè Marinari, oltre che presidente, era stato tra i fondatori della Mostra del Mobilio, quel gioiello che Ponsacco aveva saputo creare quando l’artigianato del mobile andava a gonfie vele e che era diventata uno dei principali punti di eccellenza del settore.

"Storico artigiano di Ponsacco, aveva fondato con i fratelli Giovanni e Brunero la propria ditta di mobili, che aveva sede in via Chiavaccini – le parole della sindaca Francesca Brogi in ricordo di Marinari – Noè divenne poi presidente della Mostra del Mobilio dal 1985 al 1988 e successivamente dal 1991 al 1997. Appartenente a una famiglia di contadini, come fu per tanti ponsacchini, riuscì a riscattare la sua condizione sociale dando vita a una attività imprenditoriale conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei propri prodotti".

"Con Noè se ne va un altro importante pezzo di storia della nostra cittadina. A sua moglie, ai suoi figli Stefano e David, ai suoi nipoti e a tutto il resto della famiglia – conclude la sindaca Brogi – vanno le mie più sincere condoglianze anche a nome di tutta l’amministrazione comunale".

Il funerale di Noè Marinari avrà luogo oggi, lunedì 13 marzo, alle 14,30, nella chiesa Collegiata di San Giovanni Evangelista a Ponsacco.