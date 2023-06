Rospicciano e frase choc sui social. L’assessore: "Gravità assoluta e un brutto clima"

Ponsacco, 19 giugno 2023 – La frase sbagliata. I toni esagerati e un paragone inappropriato. Lo sfogatoio dei social alza ancora una volta il tiro in maniera impropria sulla vicenda dello sgombero del palazzo Rosa di via Rospicciano a Ponsacco. E l’assessore al sociale di Ponsacco, David Brogi, non ci sta. Ma, soprattutto, chiede a tutti "di abbassare i toni". "Mi hanno girato lo screenshot di un commento che è stato postato su una pagina social – dice Brogi – e ritengo questa frase di una gravità assoluta". La frase mette in relazione la vicenda di Firenze, dove una bambina di origine peruviana è stata rapita in un edificio occupato da diverse famiglie (e sabato sgomberato), a quanto sta accadendo da anni a Ponsacco, cioè l’attesa dello sgombero del palazzo Rosa di via Rospicciano.

“Una frase che è il chiaro sintomo di un bruttissimo clima e di una gravità assoluta – il commento dell’assessore al sociale David Brogi – Una frase che mette il genere umano abbastanza agli ultimi gradini. Non tanto per la persona che l’ha scritta, ma per il disagio sociale che manifesta e che è molto più grosso di quanto possa sembrare. Un clima brutto che, come assessore al sociale, mi allarma. Ecco perché ho ritenuto e ritengo di dover intervenire. In genere non mi preoccupo e non tengo in considerazione quanto viene scritto sui social. Ma questa volta non posso stare in silenzio".

“I problemi ci sono, nessuno li vuol mettere in discussione – aggiunge ancora l’assessore Brogi – Se ne può parlare quanto si vuole, ma quando si arriva a fare certe affermazioni bisogna preoccuparsi. Anche perché possono sempre dare adito a violenza, clima astioso ed esacerbato che non porta a ragionamenti più lineari per arrivare alle soluzioni". Infine, l’assessore Brogi, entra anche nel merito della situazione di Ponsacco, dove gli sfratti sono in corso e sono in atto anche gli interventi della proprietà del palazzo Rosa tramite l’amministratore di condominio che, nelle ultime settimane, si sono concentrati sugli scantinati che erano stati occupati da abusivi.

"Poi, nella fattispecie, i due casi di Firenze e Ponsacco sono diversi, non sono paragonabili – conclude David Brogi – A Firenze è stata messa in moto un’azione dalle forze dell’ordine per cercare di ritrovare una bambina scomparsa. Che speriamo in Dio venga trovata e ridata all’affetto della famiglia. Qui a Ponsacco stiamo seguendo un’ azione di sfratti che, tra le altre cose, sta andando avanti celermente. E quelle parole se vere sono inaccettabili e rischiano di agitare gli animi delle persone".