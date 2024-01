Ponsacco, la storia da riscrivere “Impronta“ per ricordare la torre: "Il restyling della piazza va avanti"

Gli occhi degli archeologi brillano e adesso si prenderanno tutto il tempo necessario per studiare con cura i ritrovamenti archeologici scoperti a settembre scorso durante i lavori di restyling di piazza della Repubblica a Ponsacco. La sindaca Francesca Brogi, dal suo canto, vuole accelerare i tempi per consegnare la centralissima piazza riqualificata alla cittadinanza entro fine aprile. Una torre trecentesca, i resti della Porta Pisana e un breve tratto delle mura di cinta. Sono questi i ritrovamenti su cui gli archeologi stanno lavorando e grazie ai quali potrebbe essere riscritta un pezzo della storia medievale di Ponsacco.

"Durante i lavori di rifacimento di piazza della Repubblica – ha aperto la conferenza stampa la sindaca Francesca Brogi – ci sono stati ritrovamenti importanti per la storia della nostra cittadina. Il rifacimento della piazza è un obiettivo di mandato fondamentale, un progetto condiviso con la cittadinanza e con le associazioni di categoria e che fa parte del restyling del centro storico cominciato qualche anno fa. Un investimento per valorizzare il cuore di Ponsacco pensando al pregio architettonico e artistico ma anche allo sviluppo economico". Un progetto di 1 milione e 300 mila euro il cui costa – garantiscono dall’amministrazione comunale – resta immutato anche alla luce di questa variazione di progetto. Una variazione di progetto resasi necessaria alla luce dei ritrovamenti e che in questi giorni verrà autorizzata dalla Sovrintendenza. Degli scavi non si vedrà niente. Questi sono stati ricoperti e saranno “custoditi“ sottoterra. Si è pensato molto a come valorizzarli, era emersa anche l’idea di far emergere un pezzo della torre trecentesca. Poi, per motivi legati alla fruizione della piazza, si è optato per realizzare un’impronta a terra, di un colore diverso e di un materiale particolare, il corten. Durante la conferenza stampa, Marcella Giorgio, funzionario archeologo, ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di questi ritrovamenti.

"Sono un pezzo di storia per il futuro della comunità – ha detto – adesso inizia l’80% del lavoro, elaboreremo i dati per poi presentarli a tutta Ponsacco in un’occasione pubblica, magari proprio in occasione delle Notti dell’Archeologia". Il ritrovamento di maggiore interesse storico-archeologico è sicuramente quello relativo ai resti della Porta Pisana e ad un breve tratto di muratura della cinta urbana medievale. La porta è conservata con pochi filari in mattone al di sopra della risega di fondazione ed è confermata nella datazione dalla mensiocronologia dei laterizi con la quale è costruita. Al di sotto dell’arco vi era la viabilità di accesso al castello. Sebbene fosse noto dalle fonti storiche che nel 1365 la Repubblica Pisana fondò un nuovo castello nei pressi di quel Pons Sacci già documentato a partire dal 1287, e che tale castello si qualificasse come centro fortificato costituito da una cinta muraria quadrangolare con almeno due porte con torri cavaliere (Porta Pisana e Porta Fiorentina), la distruzione di tale cinta muraria da parte dei fiorentini alla fine del XV secolo aveva fatto perdere la memoria di tale porzione della città.