"Ponsacco ha bisogno di aiuto" Ferretti vola anche a Bruxelles

Samuele Ferretti non si ferma. Non molla. Il grido di Ponsacco, che chiede sicurezza, l’ha portato anche davanti alla sede del parlamento europeo. Ferretti, ieri, ha preso l’aereo per Bruxelles e, una volta arrivato, ha tirato fuori il suo cartello: "Aiutate Ponsacco". Un grido che è stato raccolto: "Amici sono stato ricevuto all’ interno del parlamento europeo da chi disponibile e ci risentiremo nei prossimi giorni -dice –. Sarà tanto, sarà niente, ma almeno un’anima ci ha ascoltato. Andremo avanti sino a quando non riavremo pace e tranquillità nella nostra Ponsacco". Ferretti non si ferma. Nei giorni corsi è stato ospite dalla trasmissione "Fuori dal coro" dove ha lanciato un appello al ministro Piantedosi perché venga a Ponsacco "a vedere di persona la situazione, apra un tavolo con il Prefetto e disponga che qui ora c’è bisogno del’esercito – dice Ferretti -. La situazione è arrivata la limite, aumenta l’insicurezza, aumentano i soprusi, le aggressioni, così non è più possibile andare avanti".

Oggi è il giorno della manifestazione organizzata da Ferretti: appuntamento per tutti in piazza Valli dalle 9,30. "Dobbiamo farci sentire – aggiunge –. Dobbiamo far capire che così non va, che non si capisce quali misure si vogliono mettere in atto: anche i famosi 200mila euro stanziati dalla Regione non è dato sapere a che punto sono e come, concretamente, saranno impiegati per riportare la tranquillità in questo paese". In televisione Ferretti ha anche raccontato dell’ultimo episodio che ha visto per vittima una signora di circa 80 anni ricoperta di insulti da due soggetti in stato di ebrezza. Ora il problema è arrivato fino al parlamento europeo.