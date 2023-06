Ponsacco, festa grande: così il mito dell’Insomnia è tornato a vivere

La pioggia intensa della mattina e del primo pomeriggio non ha fermato la musica dell’Insomnia, tornata protagonista a Ponsacco, ieri sera, per la festa del Commercio organizzata da Confcommercio e dal Comune. Un omaggio ai 30 anni dall’apertura della Discoacropoli d’Italia. In tantissimi hanno invaso le vie del centro alla ricerca dei simboli del mito. Locandine, foto, biglietti d’ingresso e poi i documentari realizzati per raccontarne la storia proiettati sul maxi schermo davanti al palazzo comunale prima e dopo la partita di Champions. Protagonista assoluta la musica con i dj del tempo. Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti e Luca Masini, con il vocalist, Luca Pechino. E ancora il Principe Maurice con le sue contaminazioni di musica e teatro. Un tuffo negli anni ‘90 nell’Italia delle discoteche, nella Ponsacco conosciuta in tutto il Paese per essere sede di uno dei locali più noti e controversi di quegli anni. Una festa di shopping e divertimento cominciata già da metà pomeriggio. Tante le famiglie, i giovanissimi cresciuti con la narrazione di quel mito e poi coloro che quella leggenda l’hanno vissuta in prima persona. Con i dj che passavano dalla consolle delle Melorie per affermarsi e la condivisione di un luogo diventato teatro di divertimento di intere generazioni.