Ponsacco verso il voto. Gasperini pensa a una lista. E Ferretti è "tentato"

Ponsacco (Pisa), 24 giugno 2023 – La clamorosa rottura del comitato di sicurezza “Ponsacco Pacificata“ porta in dote un duello, ancorato nei perimetri del condizionale, fra i suoi due leader: Samuele Ferretti e Gabriele Gasperini. Da sodali a rivali, con un antagonismo che sembra destinato a riaccendersi nella lotta elettorale in vista delle amministrative del 2024. Ovvero, se ognuno viaggia già da tempo per la propria strada, i due spalancano uno scenario politico che potrebbe tradursi, a Ponsacco, nella nascita di due liste elettorali nate dallo stesso Dna, ossia la battaglia per la sicurezza a seguito degli eventi che hanno segnato il corso del palazzo di via Rospicciano. Qualora sorgessero due liste in contrapposizione fra di loro e a distanza siderale dall’attuale amministrazione comunale, il Pd potrebbe addirittura trarre vantaggio dalla scissione, in attesa che i Dem trovino la giusta quadra per il dopo Brogi, con la sindaca non ricandidabile per legge dopo due mandati.

Spifferi di corridoio sussurrano inoltre, di una lista formata da FdI pronta a sfidare l’agone in solitaria, ma l’attenzione dei ponsacchini, in questo momento, è volta anche ai passi che saranno compiuti da Ferretti e Gasperini, nuove icone che intercettano il malessere dilagante da tempo, soprattutto per la sequela infinita del palazzo di via Rospicciano. C’è qualcosa che li accomuna, perché a detta di ciascuno, la fatidica scesa in campo "è richiesta dalla gente".

Ecco il pensiero di Ferretti: "La mia priorità è non mollare la battaglia intrapresa sulla sicurezza. Una battaglia per la civiltà e la tutela della nostra comunità, perché vogliamo tornare a vivere in pace". Ok, ma si candida alle prossime elezioni amministrative? "Sto valutando - risponde Ferretti - c’è una forte richiesta da parte di molti cittadini che auspicano un cambiamento. Non so se formeremo una lista o se mi candiderò, di certo se così sarà non avremo addosso etichette politiche, quelle che si sono accorte in ritardo del problema sicurezza e hanno voluto cavalcare l’onda". Gasperini viaggia sui social con una pagina, “Ponsacco sicura“, accompagnata da post insieme a Susanna Ceccardi, Lega. "Ponsacco sicura. E Ponsacco si cura. dice - è la summa del nostro pensiero.La volontà di creare una lista elettorale c’è, il paese avverte la necessità di un cambiamento e ce lo chiede. Abbiamo un progetto alternativo, pragmatico e di buon senso rispetto a una cittadina nella quale, ora, fatichiamo a riconoscerci".