Ponsacco: Comune impotente sulla villetta da demolire

E’ con una risposta a Fratelli d’Italia, secondo la quale l’amministrazione comunale sarebbe colpevole di non accogliere l’ultima sanatoria presentata dalla famiglia Cerretini, che la giunta Brogi fa chiarezza sulla propria posizione nell’ambito della vicenda della villetta da demolire. "La giunta e il sindaco non rivestono alcun ruolo in questa vicenda – spiega una nota –. Vogliamo che la legge Bassanini, ormai attiva da oltre vent’anni, ha separato il ruolo politico da quello tecnico e questa vicenda ricade interamente nella sfera tecnica. Quindi non solo il sindaco non ha mai firmato nessun atto, ma addirittura verrebbe penalmente denunciato se solo volesse interferire nell’azione deifunzionari".

Così il Comune precisa che è "proprio a seguito del pronunciamento del Tar che il comune ha dovuto respingere la sanatoria senza neanche poter entrare nel merito dei contenuti – prosegue l’ammistrazione guidata da Francesca Brogi –. Quale ente potrebbe infatti autorizzare un’iniziativa dichiarata illegittima dalla magistratura? È chiaro che, se il comune avesse approvato la sanatoria, un attimo dopo sarebbe stata impugnata e annullata e i funzionari denunciati per inottemperanza della sentenza. La verità è che al momento c’è una sola possibilità per entrare nel merito della sanatoria: che il Consiglio di Stato accolga il ricorso della famiglia Cerretini sul verdetto del Tar". "Nel frattempo l’ente è obbligato a procedere con il programma di demolizione, non per nulla il prefetto ha già nominato un Commissario ad Acta – conclude l’amministrazione – che è pronto a sostituirsi all’ente in caso di inadempienza.Al momento il comune ha perso ogni forma di autonomia amministrativa, come riportato nell’ultima sentenza del Tar, e non può più neanche discutere su eventuali richieste di sanatoria che abbiano per oggetto l’edificio di via delle Colline".