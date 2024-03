Ponsacco Al via i concerti nella Repubblica

Le note dell’antico organo della chiesa di San Giovanni Evangelista di Ponsacco danno il via all’edizione della primavera 2024 della rassegna I Concerti nella Repubblica. Domani, sabato 23 marzo il direttore d’orchestra nonché direttore artistico della kermesse, Simone Valeri, aprirà la stagione con un omaggio a Giacomo Puccini. La chiesa nel cuore di Ponsacco custodisce infatti un vero tesoro: un organo Agati collocato nella cittadina nel 1836 dell’omonima impresa famosa per aver costruito dei veri e propri gioielli per generazioni. L’appuntamento è per sabato sera alle 21.15. Insieme a Simone Valeri ci sarà il tenore Tiziano Barontini, Tiziana Somigli Mezzosoprano e Nicola Dalle Luche al violino. "Siamo orgogliosi di aver realizzato anche quest’anno – ha detto la sindaca Francesca Brogi – una rassegna completa capace di parlare a tutti. Il primo appuntamento sarà emozionante e suggestivo un modo per offrire anche a un pubblico non esperto di musica un concerto di grande qualità". Sarà una sorta di anteprima della rassegna, un appuntamento fuori dal nuovo teatro Odeon completamente ristrutturato. L’inaugurazione è prevista per sabato 13 aprile alle 17 pochi giorni prima del concerto di Ron in programma il 19 aprile. "L’organo di Ponsacco – commenta Valeri – ha un valore inestimabile e un suono sublime. Uno strumento maestoso che conta 1200 canne e 33 registri. Mi piace l’idea di poter valorizzare questo grande tesoro e permettere a chi ascolterà il concerto di tornare a sentire quelle note". I Concerti nella Repubblica nasce nel 2022 e da allora anima le estati e gli inverni di Ponsacco. Negli anni hanno calcato questo palco tra gli altri: Fabrizio Bentivoglio, Morgan, Roberto Ciufoli, Francesco Montanari, Vincenzo Schettini, Laura Morante, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Luca Ward, Beppe Vessicchio e Antonella Ruggiero. Una rassegna che ha permesso anche la nascita dell’Accademia dei Fortificati, un gruppo di ragazzi e ragazze, che sta crescendo professionalmente nella gestione di progetti culturali di qualità. I biglietti per le date di Ron, il 19 aprile, e Gaetano Triggiano, il 10 maggio, sono disponibili sulla piattaforma ciaotickets e nella biglietteria del teatro Odeon, aperti il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 18.