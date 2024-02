Pompieri salvano cane e volpe. Bassotta resta intrappolata nell’inseguire l’animale selvatico

SAN MINIATO

Salvate e liberate dall’anfratto la canina bassotta e la volpe che inseguiva. Cacciatore e preda questa volta hanno finito la partita in parità. I due animali sono stati recuperati dai vigili del fuoco sani e salvi. Solo la cagnolina Lola s’è presa un morso dalla volpe e ha una piccola ferita. Il salvataggio, da parte della squadra dei pompieri del distaccamento volontari di San Miniato, è avvenmuto nel tardo pomeriggio di mercoledì.

Lola, ha raccontato il proprietario ai vigili del fuoco, ha iniziato a inseguire una volpe nella zona di campagna a ridosso della provinciale 50, la strada che attraversa la frazione di Corazzano e che collega Ponte a Egola a Montaione. Nessun richiamo è servito a far desistere Lola dall’inseguire l’animale selvatico che, alla fine, si è nascosto dentro un anfratto scavato nel tufo. Lola non si è fermata neppure di fronte a quel buco inesplorato dove la volpe era andata a mettersi in salvo.

Così è entrata nell’anfratto e vi è rimasta intrappolata. Il proprietario ha cercato di tirarla fuori, ma non c’è riuscito. Così, oltre ai vigili del fuoco di San Miniato, si è reso necessario anche l’intervento di un operatore specializzato nelle manovre con un escavatore. Piano piano, stando attendo a non fare del male a Lola e alla volpe, il manovratore della ruspa ha tolto la terra intorno all’ingresso dell’anfratto dando modo ai pompieri di raggiungere la cagnolina e estrarla.

Impaurita, infreddolita e ferita, nonché sporca di fango, Lola è stata riaffidata al proprietario che l’ha portata a casa. Pochi istanti dopo dal buco è uscita anche la volpe che con uno scatto ha ripreso la via del bosco mostrando ai presenti la lunga e folta coda. Un applauso ha salutato il doppio salvataggio. Cacciatore e preda questa volta hanno fatto la stessa fine.

g.n.