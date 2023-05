Pomarance incontra Sarajevo Lo scambio di esperienze sulla gestione dei disabili

POMARANCE

E’ giunta nei giorni scorsi da Sarajevo per la study visit, nell ambito del progetto Sinops, una delegazione di 15 persone. Giovani cattolici e musulmani di varie realtà: volontari e operatori del centro pastorale giovanile Giovanni Paolo II, volontari delle parrocchie di Stup e Novi Grad, operatori e persone con disabilità dell’associazione Oaza. Lo scopo è andare verso una società più inclusiva per le persone con bisogni speciali. La visita nel territorio diocesano ha avuto lo scopo di far conoscere ai partecipanti il sistema italiano e la situazione locale collegata alle attività per le disabilità con particolare riferimento ai progetti del “Dopo di noi“.

Uno scambio di esperienze che permetterà ai partner di allargare la visuale sul tema dell’inclusione e acquisire informazioni per poter replicare in Bosnia Erzegovina eventuali progetti. La visita è stata organizzata dalla Caritas Diocesana in collaborazione con il servizio sociale Asl, la Sds, la cooperativa il Cammino, Mondo Nuovo, il centro ippico Santa Barbara. Accanto al percorso pastorale per l’inclusione delle persone con disabilità nelle parrocchie e nella vita di comunità, sono state toccate con mano varie realtà che si occupano di disabilità e inclusione: il Dopo di Noi a Montecerboli, il centro ippico di Pomarance, l’Orto del Lolli e le attività di Mondo Nuovo, i progetti della cooperativa il Cammino, l’emporio della solidarietà di Caritas, un incontro con le famiglie che hanno figli o esperienze di affidamento con persone disabili e l’incontro con il vescovo. "Il progetto ha superato gli obiettivi - dice Alessandra Siotto, assessore al sociale che ha coordinato la visita - È stata un’esperienza ricca e emozionante".

I.P.