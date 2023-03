Polizia penitenziaria Festa per i suoi 206 anni "A Volterra il carcere è il simbolo del fare"

Palazzo dei Priori diventa palco per festeggiare i 206 anni della polizia penitenziaria: la città e il suo palazzo comunale sono stati scelti dal distretto di Toscana-Umbria per dar vita alla cerimonia in ricordo della fondazione del corpo degli agenti che operano nelle carceri. Una scelta non casuale, in primis perché la Fortezza Medicea è uno degli istituti penitenziari più antichi del Paese.

La cerimonia si è aperta con i messaggi del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del ministro della giustizia Carlo Nordio e del capo del Dap Giovanni Russo Dopo il saluto del sindaco Giacomo Santi, che ha posto l’accento "sull’orgoglio di avere, nel nostro territorio, un carcere modello", ecco gli interventi della direttrice del carcere Maria Grazia Giampiccolo e della dirigente della penitenziaria del carcere di Volterra Morgana Fantozzi, che hanno sottolineato lo"spirito di abnegazione del comparto che, nonostante un organico inferiore rispetto alle popolazioni carcerarie, è impegnato in tanti settori operativi, fra mille difficoltà quotidiane.". Giampiccolo ha rimarcato "le crescenti complessità che si vivono all’interno delle carceri, con etnie e religioni dei detenuti non sempre in armonia, e con l’aumento dei detenuti psichiatrici. Sono orgogliosa di lavorare a fianco della polizia penitenziaria che, con grande umanità, impronta la propria opera verso l’ascolto per prevenire eventuali criticità".

Per il provveditore per i distretti di Toscana e Umbria Pierpaolo D’Andria, "Volterra è simbolo di un’amministrazione carceraria del fare, dove la sicurezza si armonizza al valore rieducativo. Vedi i nuovi spazi didattici, l’esperienza della Compagnia della Fortezza e la realizzazione del teatro in carcere. Esempi di quella “contro narrazione“ positiva dell’esecuzione penale per valorizzare le buone prassi". E’ stata conferita, a fine cerimonia, l’intitolazione di una motovedetta all’agente scelto Giuseppe Barraco, scomparso nel 1991, e sono stati conferiti attestati di merito e encomi a ufficiali e agenti della penitenziaria del distretto Toscana-Umbria.