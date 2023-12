Polizia municipale in agitazione. Braccio di ferro con la giunta su riduzione oraria e organici

Stato di agitazione della polizia municipale. L’ha indetto la Cisl lunedì scorso, Ma cosa succede? Lo si apprende dalla domanda d’attualità presentata in vista del consiglio comunale di giovedì da Lega, Forza Italia e Lista Civica CambiaMenti. Tra le cause dello stato di agitazione c’è la decisione dell’amministrazione comunale di non applicare quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro – siglato nel 2022 – relativamente alla riduzione dell’orario settimanale di lavoro da 36 a 35 ore "senza alcuna contrattazione fra le parti e senza che ne sia stata data alcuna comunicazione". L’organizzazione sindacale denuncia poi "una discrepanza tra il numero degli addetti previsti in organico (23) e quelli effettivamente in servizio (17), senza contare le aspettative e le ferie concesse in attesa del pensionamento". Un settore dunque. la municipale, che sarebbe in forte sofferenza e che svolge un ruolo primario nella gestione del controllo del territorio e nel servizio, in particolare, in un città come San Miniato regolata anche dalla ztl. L’organizzazione sindacale – si apprende sempre dal testo della domanda d’attualità – denuncia inoltre "inadempienze che riguardano l’integrazione del salario accessorio, le risorse accessorio, le risorse destinate alla previdenza integrativa complementare e la mancata presentazione dei dati relativi ai proventi del codice della strada come prevede il regolamento del consiglio comunale di San Miniato". Un quadro di fronte al quale le opposizioni chiedono chiarezza al sindaco e alla giunta. Per prima cosa vogliono sapere la posizione del primo cittadino davanti ai rilievi della Cisl. Le opposizioni vogliono sapere anche se il sindaco è d’accordo con la richiesta formulata dalla Cisl di garantire il mantenimento delle 25 ore settimanali, se c’è l’accordo sull’attivazione da gennaio di un tavolo tecnico sull’organizzazione degli addetti; e infine se l’amministrazione non ritiene che la questione richieda modifiche allo schema di bilancio che andrà in approvazione a breve.

C. B.