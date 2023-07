Politiche culturali Lo studio europeo

Volterra è stata selezionata come caso studio di pianificazione culturale strategica all’interno del progetto Europeo Uncharted e fa parte di un insieme di studi a livello europeo che vede coinvolti partner di città europee come Barcellona, Bologna, Budapest, Coimbra, Porto. Lo studio, a cura di Promoter Srl, partner del progetto Uncharted, intende indagare come le politiche culturali abbiano influenzato il territorio e quali valori abbiano promosso in ambito sociale, economico e civico. Per la ricerca è stato predisposto un questionario online rivolto principalmente a tutta la comunità di Volterra, ma esteso anche a chi, a vario titolo, frequenta e conosce il territorio. Il questionario è in forma anonima e tutte le risposte verranno elaborate in maniera aggregata e utilizzate esclusivamente ai fini dello studio di cui sopra. ""Invitiamo tutte e tutti a rispondere alle domande contribuendo in maniera significativa alla ricerca. C’è tempo fino al 31 agosto per partecipare e il questionario che è disponibile sul sito del Comune di Volterra. Inoltre la città rientra in un piano di investimenti culturali regionali, per Volterra che sarà nuovamente Città Toscana della Cultura. Con ben 100 mila euro come contributo straordinario da parte della Regione.