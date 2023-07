Politica e territorio Il futuro della Toscana a Casciana Cultura Rassegna al giro di boa

CASCIANA TERME

Il primo appuntamento della seconda settimana della rassegna Casciana Cultura è dedicato alla politica, al territorio, alle prospettive future della Toscana. Ospiti allo chalet delle Terme (oggi alle 18.30, ingresso libro) saranno infatti il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, i consiglieri regionali Diego Petrucci ed Elena Meini e il sindaco di Casciana Terme Lari Mirko Terreni. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Ippolito.

La Toscana diffusa sarà protagonista del dibattito, partendo dai dati positivi del turismo, fenomeno da gestire in virtù della fragilità dei centri storici e del territorio, ma ci sarà spazio anche per una riflessione sul termalismo in Toscana e in particolare a Casciana Terme e per l’attualità politica. "I primi appuntamenti hanno registrato un successo di pubblico che ci rende soddisfatti – spiega il direttivo dell’associazione culturale Nuova Casciana – e certifica la bontà della scelta di riattivare una proposta culturale con un format di successo, quello nato oltre dieci anni fa con Casciana Cultura. In quel periodo sono stati nostri ospiti graditi prestigiosi autori e personaggi come Sveva Casati Modignani, Walter Veltroni, Fausto Bertinotti, Giorgia Meloni, Paolo Brosio, Paolo Rossi, Adriano Panatta, Ornella Vanoni, Marcello Veneziani, Claudio Martelli, Nada, solo per citarne alcuni. Per l’edizione di quest’anno abbiamo scelto di ripartire con un programma articolato che tratta temi di attualità globale e locale, dal conflitto alle porte dell’Europa, al futuro della Toscana e del nostro territorio, mantenendo la tradizione di ospitare personaggi di prestigio come il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo, lo scrittore Marco Vichi, Sara Brancaccio, fondatrice del blog Cookiss Bakery e volto televisivo. Gli organizzatori ricordano anche che la rassegna culturale è ripartita "grazie al supporto dell’amministrazione comunale e del consiglio regionale della Toscana che hanno patrocinato l’evento, e di Terme di Casciana che ha garantito ospitalità e sostegno, grazie anche ai numerosi sponsor, aziende del territorio che con generosità hanno deciso di sostenere l’iniziativa". Domani alle 18.30 sarà invece protagonista Franco Arminio che presenta Sacro Minore: dialoga con l’autore Francesca Petrucci.

Giovedì 3 agosto tocca ad Aldo Orsini e Fabio Demi presentare “La mia voce (un viaggio lungo 40 anni a raccontare la storia del Pisa)“ con amarcord e curiosità nerazzurre stimolati dal giornalista Luca Fracassi. Casciana Cultura è un’iniziativa dell’associazione culturale Nuova Casciana. Ha il patrocinio del Comune di Casciana Terme-Lari e del Consiglio Regionale della Toscana, il contributo delle Terme di Casciana e la media partnership di 50 Canale e Toscanalibri.it, portale della cultura in Toscana.