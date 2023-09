Polemiche a San Miniato per la toppa d'asfalto nera sul lastricato

Pavimentazione in pietra riparata con un toppa d’asfalto. Nel cuore del centro storico di San Miniato. Segnatamente in via Borgonovo proprio a fianco del palazzo più bello ed importante della città, Palazzo Grifoni che è sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Fioccano le polemiche e le segnalazioni dei cittadini per una “patacca“ un po’ buttata lì, nella città che punta a valorizzare le sue bellezze storiche per attrarre turismo. Non è la prima volta che accade una cosa simile. E neanche che viene segnalata un’operazione di sistemazione condotta con queste modalità. Ma certo che, stavolta, specie per il punto in cui era localizzata la ferita sul lastricato, colpisce l’occhio ancora di più. Certe “attenzioni“ in centro storico – secondo i cittadini – dovrebbero essere maggiormente rafforzate anche in vista delle operazioni di completo restauro che dovrebbero subire la piazza del popolo e via Conti.