Polemica sulla parità di genere "Nessun indottrinamento dei bimbi Ma stessi diritti e opportunità"

CASTELFRANCO

"Questi progetti non promuovono nessun disegno per sovvertire l’ordine delle cose, indottrinare i bambini, abolire le differenze tra i sessi. Si parla piuttosto di parità di diritti e opportunità per le bambine e i bambini, anche dal punto di vista del loro futuro lavorativo". Il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, interviene nella polemica in atto da giorni per l’iniziativa presa dalla parrocchia di Castelfranco che ha organizzato, su richiesta di alcuni genitori, un incontro dal titolo "Parità di genere a scuola. Cosa c’è oltre le apparenze". "Il nostro sostegno va all’attività del dirigente scolastico Sandro Sodini che in questi anni si è impegnato a rendere la nostra scuola effettivamente un luogo non solo dove far emergere chi è più bravo o brava, ma inclusivo e capace di accogliere le differenze, un luogo della parità e dei diritti – conclude Toti – Il mio auspicio è che tutti gli approfondimenti ed i punti di vista che esistono e sono comprensibili in temi che attengono alla crescita dei ragazzi e ragazze abbiano il punto di contatto nel rispetto delle individualità e delle inclinazioni dando a ciascuna persona le stesse opportunità".

A supporto del lavoro del dirigente Sodini anche la maggior parte dei genitori che, in una nota, scrivono: "I punti sui quali corre l’obbligo porre il dovuto accento e soffermarsi a riflettere sono alcuni dei pensieri, concetti e principi, splendidi, lungimiranti e senza tempo, che hanno ispirato i nostri padri costituenti e che troviamo brillantemente esposti e circostanziati negli articoli 2 e 13 della Costituzione italiana, diritti inviolabili dell’individuo, solidarietà sociale, esercizio della propria personalità, inviolabilità della libertà personale". "A tutto ciò dovrebbe aggiungersi l’importanza di garantire la non ingerenza, laddove non necessaria o disposta da norme di legge – concludono i genitori – L’invito è per coloro che confondono il concetto di ’pari opportunità e pari diritti’ con altri concetti e principi ascrivibili alla ’gestione della propria sessualità’. "Veicolare le coscienze delle masse tramite personali e personalistiche interpretazioni di attività formative, normate e previste dal diritto laico – concludono i genitori – è lesivo dei principi cardine del nostro diritto naturale. Pieno e incondizionato appoggio al nostro dirigente scolastico Sandro Sodini".