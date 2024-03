Polemica Confesercenti: "Mercato annullato, errore"

PONTEDERA

"Il mercato di venerdì 19 aprile è stato cancellato per la concomitanza con il Vespa World Days". A rendere nota la notizia è Claudio Del Sarto di Confesercenti che non nasconde il suo disappunto. Il mercato verrà recuperato in una domenica, ma non è stata accolta la proposta di Confesercenti di effettuare il 19 il solo mercato degli ambulanti di generi alimentari.

"L’evento dedicato alla Vespa avrà importanti ricadute sull’economia locale – le parole di Anva Confesercenti con il presidente provinciale Mirco Sbrolli e il responsabile pisano Confesercenti Toscana Claudio Del Sarto – Gli unici a essere tagliati fuori saranno gli ambulanti il cui mercato del venerdì è stato cancellato. Nessuno mette in discussione l’evento al quale come Confesercenti Toscana daremo il nostro supporto. Evento di grande rilevanza per l’immagine della città e per la sua economia, mettiamo però in discussione le modalità con le quali l’assessore Alessandro Puccinelli ha affrontato una parte della problematica del mercato del venerdì che si svolge in un’area interessata al raduno. Chi ha portato soluzioni che permettessero a tutti gli operatori di recuperare la giornata perduta come Anva ha trovato di fronte come al solito l’atteggiamento di altri che scelgono il no a prescindere".

"Una prima proposta per il 19 aprile era quella di spostare l’intero mercato di 240 banchi in via Italia, ma non è stata accettata per questioni di ordine pubblico – concludono Sbrolli e Del Sarto – Allora abbiamo presentato la seconda opzione, cioè recuperare il mercato cancellato in una prossima domenica che concorderemo con gli ambulanti e la loro commissione, proponendo però che il settore alimentare, che risulta sacrificato in una data domenicale, con i suoi 40 banchi potesse svolgere regolarmente il mercato venerdì 19 nell’area Panorama. Il Comune ha accettato il recupero domenicale scontando del 25% il suolo, ma dopo il no di Confcommercio l’assessore ha scelto di annullare definitivamente tutto il mercato del 19, anche quello degli alimentari".