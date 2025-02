“Poesie all’Orcio“. Ultimi due incontri

Saranno ancora due le serate organizzate dall’Orcio d’oro (via Augusto Conti 48, San Miniato), prima della chiusura della mostra di Katia Bassi, la brava pittrice che ha portato i suoi intensi lavoro nella nostra città. Martedì 11 febbraio alle 21.30, per il ciclo “Poesia all’Orcio“, avremo Anna Braschi, in veste di poetessa, che presenterà il suo libro “Stridono piccole voci“, una raccolta di brevi e

bellissimi testi scritti tra San Miniato e l’isola d’Elba. Ne parlerà Maria Fancelli, mentre

Alessandra Neri ne sarà la lettrice.

Ancora, giovedì 13 febbraio alle 21.30, Alessio Guardini declamerà la “Pia de’ Tolomei“, l’eroina medievale senese, uccisa dal marito e cantata anchen da Dante.