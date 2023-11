Podisti Pontaegolesi, il dono alla Pubblica assistenza

SANTA CROCE

L’associazione sportiva dilettantistica Podisti Pontaegolesi ha deciso di sciogliersi, di cessare la sua attività. E l’ha fatto lasciando un segno tangibile. Indelebile. Ha donato 4.500 euro alla Pubblica Assistenza di Santa Croce (che ha sedi distaccate anche a Staffoli e Ponte a Egola). "L’associazione sportiva Podisti Pontaegolesi si è sciolta ma ha trasformato la conclusione di un percorso in un grande gesto di solidarietà con ricadute benefiche per i cittadini del nostro territorio – si legge in un comunicato della Pubblica Assistenza (nella foto il consiglio direttivo) – Anche attraverso la loro elargizione abbiamo portato a a termine il pagamento relativo all’acquisto di un pulmino attrezzato al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione e disabili, uno strumento in più col quale possiamo essere al fianco dei cittadini". "La solidarietà delle persone ci lascia sempre senza parole e in questo caso ancora di più, perché davvero inaspettata e particolarmente generosa – le parole del presidente dell’Assistenza, Marco Remorini – Questi gesti ci confortano e ci sostengono nell’impegno al servizio degli altri. Grazie di cuore ai Podisti Pontaegolesi da tutta la grande comunità della Pubblica Assistenza di Santa Croce-Staffoli-Ponte a Egola".