Podisti in festa domenica al museo della bicicletta

Arriva la festa dei podisti organizzata dalla polisportiva Nevilio Casarosa, dal Tennis Club Fornacette e da S.S.D.A.R.L. che si svolgerà domenica 28 gennaio dalle 11 alle 13.al museo della Bicicletta di Fornacette. Alcune ore da passare insieme per rendere omaggio a tutti i tipi di podisti, da chi corre ogni domenica, a chi lo fa saltuariamente, da chi cerca di battere costantemente i suoi tempi, a chi piace fare una semplice sgambata in compagnia senza assilli di cronometro. Insomma una vera e propria festa che rappresenta anche un’occasione speciale per consegnare il nono premio Grolla d’Oro ad un affiliato della società polisportiva Casarosa che si è distinto in questi anni per particolari meriti sportivi. La cerimonia che si svolgerà al museo della Bicicletta e si concluderà poi con un pranzo all’Osteria del Tempo. Il complesso museale, spazio comunitario "Velò" che comprende anche il parco dedicato alla memoria dell’ex presidente della polisportiva Casarosa, Carlo Orsini, sarà aperto gratuitamente a tutti i visitatori ogni sabato dalle 15.30 alle 18 fino al prossimo 30 marzo. Lo spazio rinnovato e arricchito ospita cimeli relativi all’ex Velodromo, alle gare che si sono disputate sul circuito.